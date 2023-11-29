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  4. Merakla bekleniyordu: AB'den "Türkiye'ye vize kolaylığı" adımı!

Merakla bekleniyordu: AB'den "Türkiye'ye vize kolaylığı" adımı!

29.11.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türklerin vize başvurularını kolaylaştırmaya dönük adımların araştırılması tavsiyesinde bulundu. Ayrıca AB Komisyonu hazırladığı Türkiye raporunda temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Merakla bekleniyordu: AB'den "Türkiye'ye vize kolaylığı" adımı!

AB Komisyonu, AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin görüşlerini üyeleriyle paylaştı. “AB ve Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumuna dair ortak bildiri” başlıklı raporda, ikili ilişkilerin odak noktasının 2021 yılından bu yana ilişkileri yeniden yapılandırmaya dönük somut adımlar üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. AB’nin Türkiye’yle muhtemel tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarının olduğu vurgulandı. Raporda, "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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VİZE KOLAYLIĞI TAVSİYESİ

Raporda ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerinin sürdürülmesi tavsiye edilirken, ticaret, yatırım, göç ve vize muafiyeti gibi konularda daha fazla adım atılması gerektiği dile getirildi. Üye devletlere bazı Türk vatandaşlarının (iş adamları, öğrenciler, AB’de aile üyeleri olan Türk vatandaşları vb.) vize başvurularını kolaylaştırmaya dönük adımları araştırma tavsiyesinde bulunuldu. Raporda, “Bu aynı zamanda uzun geçerlilik süresine sahip çok girişli vizelerin verilmesine imkan sağlamak üzere vize kanununun esnekliklerinden tam olarak yararlanılmasını da içermelidir” denildi. (İHA)

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