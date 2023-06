Merakla bekleniyordu! Apple, yeni modelini muhtemelen WWDC'de tanıtacak

Apple, yeni masaüstü cihazı Mac Studio'yu geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Son günlerde ise Mac Studio'nun yeni bir modelinin geleceğine yönelik iddialar vardı. Macrumors'un haberine göre ise; Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yenilenmiş bir Mac Studio modelinin tanıtımına yaklaştığını ve bu modelin önümüzdeki hafta WWDC'de duyurulabileceğini belirtti.

Gurman Twitter'da söz konusu yeni Mac'in "J475" kod adına sahip olduğunu açıkladı. Mevcut Mac Studio'nun kod adı ise "J375".

Can confirm Apple is nearing the introduction of a new Mac codenamed J475. What’s the codename of the current Mac Studio? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni