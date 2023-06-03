Merakla bekleniyordu! Apple, yeni modelini muhtemelen WWDC'de tanıtacak

Apple, yeni masaüstü cihazı Mac Studio'yu geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Son günlerde ise Mac Studio'nun yeni bir modelinin geleceğine yönelik iddialar vardı. Macrumors'un haberine göre ise; Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yenilenmiş bir Mac Studio modelinin tanıtımına yaklaştığını ve bu modelin önümüzdeki hafta WWDC'de duyurulabileceğini belirtti.

KOD ADI "J475"

Gurman Twitter'da söz konusu yeni Mac'in "J475" kod adına sahip olduğunu açıkladı. Mevcut Mac Studio'nun kod adı ise "J375".

Can confirm Apple is nearing the introduction of a new Mac codenamed J475. What’s the codename of the current Mac Studio? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni — Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2023

Bu durum, yeni cihazın gerçekten de yeni nesil bir Mac Studio modeli olabileceğini gösteriyor.

Gurman, yeni Mac Studio'nun WWDC'de tanıtılacağını söylemekten kaçınsa da, yeni model büyük olasılıkla WWDC'de tanıtılacak gibi görünüyor.

Gurman, etkinlikte tamamen yeni bir 15 inç MacBook Air modeli de dahil olmak üzere birden fazla Mac'in tanıtılmasını beklediğini söylüyor.

Ancak bu bilgilerin Apple tarafından doğrulanmış, kesin bilgiler olmadığının altını çizmekte fayda var.

Bunların tamamı şimdilik sadece iddialardan oluşuyor.

Bu haftanın başlarında ise Gurman, Apple'ın M2 Max ve M2 Ultra çiplerle donatılmış iki masaüstü Mac modelini test ettiğini öne sürmüştü.

