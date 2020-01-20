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  4. Meral Akşener, Antalya'da

Meral Akşener, Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temaslar için geldiği Antalya'da ilk ziyaretini Gazipaşa ilçesine yaptı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temaslar için geldiği Antalya'da ilk ziyaretini Gazipaşa ilçesine yaptı. Parti binasını ziyaret eden Akşener, daha sonra ilçe esnafı ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2 gün sürecek Antalya ve 10 ilçesindeki programlarına saat 10.00'da Gazipaşa ilçesinde başladı. İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener'i, Gazipaşa Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, yönetim kurulu üyeleri ve partililer çiçeklerle karşıladı. Parti yöneticileri ve milletvekillerinin eşlik ettiği Akşener'e, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz plaket verdi ve ilçe hakkında bilgiler aktardı. Akşener'e, ilçede yetiştirilen zeytinlerden yapılmış zeytinyağı ile tropikal meyvelerden oluşan sepet hediye edildi. Gazipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Meral Akşener, ardından Mahalle Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarları dinleyen Akşener'e Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de çiftçilerin sıkıntılarından bahsetti. Akşener, "Ziyaretlerimiz kapsamında bu tür eksiklikleri ziyarette bulunduğumuz ilçelerde toplayıp, bu eksikliklerle ilgili kırıcı olmadan, tatlı dille yetkili mercilere ileteceğiz. Aracılık yapacağız" dedi.
Meral Akşener, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden sonra karayoluyla Alanya'ya geçti.
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