Meral Akşener'den 'AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?' sorusuna yanıt

"Çünkü biz o zaman 16 Nisan 2017 referandumunda 'hayır' diyenler olarak o zaman parlamenter sistemin sorunları ortadan kaldırıldıktan sonra, eksiği gediği giderildikten sonra parlamenter sistemle yol yürünmesi gerektiğini savunarak referandumda çalıştık.Ben 'hayırcı' kanattandım. Gerçekten çok sert bir mücadele geçirdik. O günlerde şahsen benim söylediklerimin, uyardıklarımın tamamı gerçekleşti bugün. Milletvekilinin kıymeti harbiyesi kalmayacak dedik, oldu. Atanmış, seçilmişlerin üzerinde tahakküm kuracak dedik, oldu. Ekonomi iyi zannetmeyin, iyi şeyler olmayacak dedik, oldu.

"İttifak demeyelim onun adına, masa kurulabilir. Ama ana muhalefet partisinin genel başkanı da o masada olmak durumundadır" diyen Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Yargının bağımsız olması gerekirken bu tek adam rejimi içerisinde adalet zedelenecek, hukukun üstünlüğü kalkacak, demokrasi zedelenecek, bunlar olmadıkça yatırım durur dedik. Bunların tamamı oldu. Bu tutarlılık önemlidir. Seçmen buna çok önem veriyor. Bir siyasi partinin genel başkanına, bir başka siyasi partinin genel başkanı 'zürriyetsiz' diyebildi bu ülkede. Ona alçak, şerefsiz dedi, öbürü de öbürüne. Bu kişilerin şahsının özne olduğu konuşma biçimi.Sonra hiçbir şey olmamış gibi el ele tutuştular. O ele ele tutuşmanın dışında etle tırnak oldular, mezara kadar, duygusal birleşme oldu. Hükmî şahsiyetleri partilerin neredeyse ortadan kalkacak derecede bir birliktelik oluşturuldu"

"ANA MUHALEFET LİDERİ MUTLAKA O MASADA OLMALI"

Böyle bir birlikteliğin karşılığı, seçmende siyaset kurumuna inanılmaz bir inançsızlığı ve şüpheyi getirdi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere elbette o masada oluruz. Fikirlerimizi, tasarımlarımızı, taleplerimizi ortaklaştırmak için. Ama diyorum ki, sadece bizimle de olmaz. Çünkü o sistemin meşru bir zemin haline olması için ana muhalefet partisine de ihtiyaç var. Ana muhalefet partisi de orada olmak durumundadır."

"KOALİSYON KURMAKTAN BAHSETMİYORUM"

Akşener, "Ben koalisyon kurmaktan bahsetmiyorum. Ben görüşmenin ötesinde bir masa kurulması gerektiğini söylüyorum" diye ekledi.



