Meral Akşener'den Bakan Albayrak eleştirisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamaları: Bu ciddiyetsizlik beni gerçekten korkutuyor. Hala tedbirden önce felaketin ardından ne yapıldığını ya da ne yapılamadığını konuşuyoruz. Önce tedbiri konuşmamız lazım. KORONAVİRÜS UYARISI



Çin'de yaşananları gördükten sonra acaba biz ne kadar hazırlıklıyız diye sormamız lazım. Dünya metropollere sıkıştıkça salgın hastalıkların ardı arkası kesilmeyecek. Olası bir salgında hastanelerimiz, doktorlarımız ne yapacaklarını biliyor mu? ABD, Rusya aşı geliştiriyor. Türkiye'de herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu? Ne önlem aldınız dedik, yolcuları termal cihazlarla tarıyoruz dediler. Ateşi çıkan yolcu varsa kontrol ediliyor. 10 gün sonra sağlam biri hasta olabiliyor. Maske, serum ve ilaç stoğu yapılıyor mu? Çin'de olası bir salgında hastanelerin kapasiteleri yetmiyor. "VİRÜSLERE KARŞI DUT PEKMEZİ YEMEK TEDBİR DEĞİLDİR"



İş işten geçtikten sonra ailelere baş sağlığına gitmek, cenazelere katılmak, evi yıkılanlara ev tahsis etmek tedbir değildir. Ölümcül virüslere karşı dut pekmezi yemek tedbir değildir. Ağaların keyfi yerinde, virüs gelirse, deprem olursa, çığ düşerse o zaman düşünürüz diyorlar. Yitirdiğimiz canlardan ne zaman ders alacaksınız. Biz artık alınan önlemler sayesinde can kaybı yaşanmadı gibi sözler duymak istiyoruz.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI



Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarıyorlar. Felaket Türkiye ekonomisini de yıkar. Geçmişi konuşarak önemli bir konuyu siyasi polemik haline getirmek istemiyorum. Kanal İstanbul'u değil, İstanbul'u depremden nasıl koruyacağımızı konuşalım. Sorun belli, çözüm belli. Kanal İstanbul için seferber olacağımıza gelin bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatalım. İstanbul'daki binalara sismik izolatör sistemlerini nasıl entegre edeceğimiz konuşalım. "ÖNCE TEDBİR ALALIM, SONRA İSTERSEN KARADENİZ'DEN AKDENİZ'E KANAL PROJESİ GETİR, ONU TARTIŞALIM"



Önce tedbirimizi alalım. Sonra istersen Karadeniz'den Akdeniz'e kanal projesi getir, onu tartışalım. İstersen Mersin'den Mısır'a köprü projesi getir onu tartılaşım. Ankara'dan Ay'a duble yol projesi getir onu tartılaşım. Ama önce milletin canını güvence altına alalım. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'MİTİNG' TEPKİSİ



Van'daki çığ felaketi sırasında TV ekranlarını hatırlayın. Bir yanda arama çalışmaları diğer yanda sayın Erdoğan'ın mitingi var. Ülkenin Cumhurbaşkanı aynen şunları söyledi; "Çığ'dan yeni bir haber geldi, çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Çığ, heyelan hep tehditler. Biz Van'da TOKİ vasıtası ile 4 bin konut inşa ettik." Aynen bunları söyledi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı TOKİ'den, inşaattan bahsedebiliyor. Mitingi de 'size keyif çayı getirdim' diye bitiriyor.