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  4. Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçime, Tayyip Bey karar verecek. Eskiden seçim konuşulduğunda gözler Meclis'e dönerdi. Bugün böyle bir şey yok. Bir kararnameyle seçime dönebilir." açıklamasını yaptı.

Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programının ikinci gününde Demre, Finike ve Kumluca ilçelerini gezdi.Partisinin Demre İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Akşener, haziran sonuna kadar Türkiye'yi dolaşacağını, Antalya'nın ardından İzmir, İstanbul ve Adana'yı da ziyaret edeceğini bildirdi.

Antalya'da İYİ Parti'ye yönelik bir teveccüh gördüğünü ifade eden Akşener, yerel seçimlerde CHP ile yaptıkları güç birliği ile büyükşehirlerde belediyelerin el değiştirdiğini hatırlattı.

'İYİLEŞTİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME İHTİYAÇ VAR'

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin "tutmadığını" ileri süren Akşener, Türkiye'nin nefes alabilmesi için iyileştirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Akşener, bir gazetecinin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın erken seçim tarihinin 28 Haziran olabileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptığını hatırlatması üzerine söz konusu paylaşımdan haberinin olmadığını belirtti.

Acil bir erken seçim tarihi görmediğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimlerini parti kurulduğu günden itibaren öngörmüştüm. Ama bugün herhangi bir tarih öngöremiyorum. Seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda bir fikrim yok. Tüm arkadaşlarımız şahsi fikirlerini serbestçe ifade edebilirler. Seçime, Tayyip Bey karar verecek. Eskiden seçim konuşulduğunda gözler Meclis'e dönerdi. Bugün böyle bir şey yok. Bir kararnameyle seçime dönebilir. Dolayısıyla ben öyle bir öngörü sahibi değilim."

Akşener, daha sonra Demre Belediyesini ziyaret etti.

Finike ilçesinde de partililerle bir araya gelen Akşener, esnaf ziyaretleri yaptı.

Kumluca ilçesinde ise partisinin ilçe başkanlığı önündeki kalabalığa hitap eden Akşener, 31 Mart seçimlerinde yaptıkları ittifakla Kumluca ve Demre belediye başkanlıklarının kazanıldığını söyledi.

Antalya'ya sorunları dinlemek ve talepleri almak için geldiğini belirten Akşener, "Antalya'da iki gün boyunca yaptığımız ziyaretlerin ardından genel başkan yardımcılarımız ve Antalya milletvekillerimiz bölgenin sorunları ve taleplerle ilgili Meclis'e araştırma önergesi verecekler. Gerekirse kanun teklifi yapacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener erken seçim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tabiki tayyip karar vercek size kalsa her ay seçim yaparız
tabiki başkan karar verecektir bu ülke bizim sizin değil..
Ülkenin kaderi 1 kişin elinde olamaz..
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