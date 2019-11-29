Meral Akşener'den İzmir'deki skandala sert tepki: Ayıptır, ayıp!

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Akşener "İzmir'de Alevi vatandaşlarımıza yönelik çirkinliği şiddetle kınıyorum. İktidarın nefret söyleminin ülkeyi getirdiği nokta işte bu. Yarattığınız toplumsal tahribatın sonucu işte bu. Ayıptır, ayıp" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulmuştu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazılamayı fark eden aile, karakola giderek şikayette bulunmuştu.