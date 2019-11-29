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Meral Akşener'den İzmir'deki skandala sert tepki: Ayıptır, ayıp!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 10:40 | Son Güncelleme

İzmir'de bir vatandaşın evine 'Defol Alevi' yazılmasına bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

Meral Akşener'den İzmir'deki skandala sert tepki: Ayıptır, ayıp!

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Akşener "İzmir'de Alevi vatandaşlarımıza yönelik çirkinliği şiddetle kınıyorum. İktidarın nefret söyleminin ülkeyi getirdiği nokta işte bu. Yarattığınız toplumsal tahribatın sonucu işte bu. Ayıptır, ayıp" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulmuştu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazılamayı fark eden aile, karakola giderek şikayette bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Alevi izmir

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