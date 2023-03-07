Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönmesi gündemden düşmüyor! BBP lideri Destici'den dikkat çeken sözler: 'Kimler kulağına ne fısıldadı?'

14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri giderek yaklaşırken, siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını karar değiştirerek desteklemesi gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunduğu sırada açıklamalarda bulundu.

'KİMLER, KULAĞINA NE FISILDADI?'

Destici, Meral Akşener'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Masayı terk etmişti ama daha sonra hangi akıl, üst akıl, alt akıl, yan akıl, orta akıl, hangi akıl devreye girdi, hangi çevrelerden dışarıdan devreye girdi, kimler kulağına ne fısıldadı, parti içi istişareler dünkü izlediğimiz kadarıyla masaya dönmemesini söylüyordu. Yani il başkanları ile yaptığı toplantıda Meral Hanım'a tam destek çıktı, ona aday olarak görmek istedikleri açıklandı yapılan toplantıda Meral Hanım'a tam destek çıktı. Efendim işte Başkanlık Divanı, merkez yönetimde yapılan toplantıda tam destek çıktı, parti içinde bu kadar güçlü destek varken acaba hangi güçler devreye girdi de hangi çevreler devreye girdi de Meral Hanım, efendim işte 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması şartıyla masaya döndü."

