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Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyince ortalık karıştı

07.03.2024 14:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında arbede çıktı. Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen bir kişi ile İYİ Partililer birbirine girdi. Polis, Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı. İşte o görüntüler...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti. Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.

ISTANBUL---KARTALDA-AKSENERIN-ESNAF-ZI_22765

Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi.

ISTANBUL---KARTALDA-AKSENERIN-ESNAF-ZI_22765 (1)

Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı.

ISTANBUL---KARTALDA-AKSENERIN-ESNAF-ZI_22765 (2)

Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.

ISTANBUL---KARTALDA-AKSENERIN-ESNAF-ZI_22765 (3)

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Meral Akşener Yeniden Refah Partisi İYİ Parti
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