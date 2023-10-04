Merdan Yanardağ için tahliye kararı!

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

YANARDAĞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyesine karar verildi.

(DHA)

