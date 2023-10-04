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Merdan Yanardağ için tahliye kararı!

04.10.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı, Yanardağ için 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ise Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tahliyesine karar verdi.

Merdan Yanardağ için tahliye kararı!

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

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YANARDAĞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyesine karar verildi.

(DHA)

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