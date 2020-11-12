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Merdivenden düşen talihsiz kadın ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 20:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden düşen bir kadın ölümden döndü.Olay, Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak’ta meydana geldi.

Merdivenden düşen talihsiz kadın ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden düşen bir kadın ölümden döndü.

Olay, Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak’ta meydana geldi. Semra Doğru isimli kadın iddiaya göre merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip yuvarlanarak aşağı düştü. Bağırma seslerine yakınları ve komşuları koştu. Vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Merdivenden düşen talihsiz kadın ölümden döndü

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