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Meriç Nehri'ndeki bot faciası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Nehirden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması sonucu ikisi çocuk 5 kişinin ölümüyle ilgili yargılanan Pakistan uyruklu iki zanlı 89'ar yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarlaYunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ikisi çocuk 5 kişinin ölümüyle ilgili yargılanan Pakistan uyruklu iki zanlı, 89'ar yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Seyid Adnan ve Muhammed Ali ile avukatları katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Adnan ve Ali'nin iştirak halinde "Göçmen kaçakçılığı", "Olası kast ile 5 kişiyi öldürme", "Terör örgütüne bilerek yardım etme” suçlarını işledikleri anlaşıldığını belirterek, sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Adnan, savunmasında üzerine atılı suçların hiçbirini kabul etmediğini belirterek "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum önceki savunmalarımı tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Ali ise yaklaşık 20 yıldır ailesinden uzak olduğunu, olayla hiçbir alakası bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından iki sanığa da "Olası kast ile adam öldürme" ve Göçmen kaçakçılığı" suçlarından toplamda 89 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca sanıkların "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan beraatlerine karar verildi.

- Olay

Edirne'de, geçen yıl 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine, AFAD ekiplerince Meriç Nehri askeri yasak bölgesinde yapılan arama çalışmasında ikisi çocuk 5 kişinin cesedi bulunmuştu.

Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistan uyruklu Seyid Adnan ve Muhammed Ali, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı

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Anahtar Kelimeler:
bot ceset facia nehir

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