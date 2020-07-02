Merkel: Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz

Merkel, video konferans yoluyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün hala kaybolmadığını ancak bu virüs ile daha iyi bir şekilde yaşamanın öğrenildiğini belirtti.

"Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz." diyen Merkel, bunu ekonomik verilerden gördüklerini kaydetti.

Merkel, Almanya’nın üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda Kovid-19 krizinin üstesinden gelinmesinin gündeme alındığını ifade etti.

Gündemde ayrıca gelecekle ilgili iklimin korunması ve dijitalleşme konularının da yer aldığını anlatan Merkel, bu konularda AB Komisyonu’ndan öneriler beklediklerini kaydetti.

AB’de mali konularda anlaşma sağladıktan sonra AB Komisyonu’nu göç politikasına ilişkin de önerilerde bulunacağını aktaran Merkel, göç politikasında ilerleme sağlanmasının olumlu olacağını ifade etti.

Merkel, Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan kurtarma paketi ve AB bütçesi konularında anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Herkes, benzeri görülmemiş krizin cevabının güçlü olması ve gerçekten fark yaratacak şekilde tasarlanması gerektiğini biliyor. Herkes burada zamanın da önemli olduğunu biliyor." cevabını verdi.