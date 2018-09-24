Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenecek resmi akşam yemeğine katılmayacağını yazdı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yakın hükümet kaynakları da Deutsche Welle'ye (DW) bu bilgiyi doğruladı.

ART ARDA İKİ KEZ BİR ARAYA GELECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Başbakan Merkel'in Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şerefine verilen yemeğe de katılmamış olmasını örnek gösterdi. Ofisten yapılan açıklamada ayrıca, Merkel ile Erdoğan'ın Cuma ve Cumartesi günleri iki kez bir araya geleceklerini hatırlatıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILAMAYACAK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olacağından resmi yemeğe ya da Erdoğan ile çalışma toplantılarına katılmayacak.

ERDOĞAN İLK KEZ ASKERİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde 3 günlük bir ziyaret için Almanya'ya gidecek.

Erdoğan başkent Berlin'deki temasları sonrası Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.