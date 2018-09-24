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Merkel'den Erdoğan'a tavır!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 21:07 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenecek resmi akşam yemeğine katılmayacağı ortaya çıktı.

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenecek resmi akşam yemeğine katılmayacağını yazdı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yakın hükümet kaynakları da Deutsche Welle'ye (DW) bu bilgiyi doğruladı.

ART ARDA İKİ KEZ BİR ARAYA GELECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Başbakan Merkel'in Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şerefine verilen yemeğe de katılmamış olmasını örnek gösterdi. Ofisten yapılan açıklamada ayrıca, Merkel ile Erdoğan'ın Cuma ve Cumartesi günleri iki kez bir araya geleceklerini hatırlatıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILAMAYACAK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Erdoğan'ın ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olacağından resmi yemeğe ya da Erdoğan ile çalışma toplantılarına katılmayacak.

ERDOĞAN İLK KEZ ASKERİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde 3 günlük bir ziyaret için Almanya'ya gidecek.

Erdoğan başkent Berlin'deki temasları sonrası Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

Der Spiegel'in haberine göre, Almanya'da ilk kez askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan'ın onuruna Cuma günü yine ilk kez Cumhurbaşkanlığı Konutu olan Bellevue Sarayı'nda bir akşam yemeği verilecek.

Almanya Cumhurbaşkanı resmi ziyaret kapsamında ülkeye giden her devlet adamı için resmi bir yemek de veriyor.

"MERKEL SİYASİ BİR MESAJ MI VERİYOR, NET DEĞİL"

Öte yandan Der Spiegel dergisi, Başbakan Merkel'in yemeğe katılmama kararının, Ankara'ya yönelik siyasi bir mesaj olup olmadığının netleşmediğini yazdı.

Dergideki haberden bazı satırlar şöyle:

"Almanya'yı başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla geçtiğimiz 15 yılda defalarca ziyaret etmiş olsa da, Erdoğan'ın ziyareti haftalardır tartışılıyor. Sadece muhalefet değil, ülkede önemli bir kesim bu zorlu müttefik için bu kadar büyük bir resmi akşam yemeği verilmesini fazla buluyor.

"Merkel'in yemeğe katılmama kararının siyasi bir mesaj olduğunu söylemek zor. Başbakan elbette her resmi yemeğe davet ediliyor. Merkel geçmişte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Katar Emiri için verilen davetlere de katılmamıştı."

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merkel Almanya erdoğan Tavır

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
eyyyy merkel sen kimsin yavv 1 euro 7.30 hahahahahh
yıllardır ayartamadı reisi, şimdi trip atıyor
Nazi almanyası diyor, almanya bizi kıskanıyor diyor. Almanya uzerınden seçim oncesı magdurıyet yaratıyor sonra merkel tavır aldı. Hadı oradan, az bıle yapmış.
Hep yaziyorum batıya gidecek Suriyelileri ve diğer göçmenleri kapıları açarak gitmelerine izin verin çünkü her insanın dünyada gezme ve seyahat özgürlüğü vardır
ERDUVANINDA MERKELİNDE HEPSİNİN CANI CEHENNEME...
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