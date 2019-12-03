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Merkel: "(Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin) iyi ve yararlı bir görüşme yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: -"Burada DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de "iyi ve yararlı bir görüşme yaptıklarını" söyledi.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da yaptığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede ana gündem maddesi olarak Suriye'deki durumun ele alındığını kaydeden Merkel, "Burada DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Merkel, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in siyasi süreç için yaptığı çabaları aktif şekilde desteklemek istediklerini kaydetti.

Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'nin Rusya ile güvenliği garanti altına aldığı bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Zirvede Libya konusunun da el alındığını dile getiren Merkel, "Bu konuda Berlin süreci takdir edildi. Bu formatta çalışmaya devam edilmesi lazım ve Libya'da hızlı şekilde ateşkese ihtiyacımız var. Şimdi teknik düzeyde, daha sonra gelecek yılın şubat ayında bu formatta birlikte çalışmak için tekrar buluşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, zirve hakkında da "İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, yarın yapılacak NATO Zirvesi'nden de tüm görüş ayrılıklarına rağmen umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Almanya Başbakan Angela Merkel Londra Suriye

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