WASHINGTON (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da ve ülkesinde aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." dedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Merkel, AB ülkelerindeki son seçimleri ve genel anlamda kıtadaki aşırı sağın yükselişini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının yakından ve dikkatle ele alınması gerektiğini kaydeden Merkel, yükselen aşırı sağ konusunun tüm Avrupa için rahatsızlık verici olduğunu ve ülkesinin kendini bu gelişmelerden ayıramayacağını söyledi.

Ülkesinde her zaman kayda değer sayıda antisemitik grupların olduğunu belirten Merkel, "Evet kabul etmek gerekir ki burada hala yapmamız gereken işler var." değerlendirmesinde bulundu.

- Almanya'daki antisemitik dalgayı kabul etti

"Alman polisi tarafından korunmaya ihtiyaç duyulmayan tek bir sinagog, tek bir Yahudi çocuk bakımevi ya da tek bir Yahudi okulu yoktur. Maalesef zaman içinde bu konuyu yeterince tatmin edici şekilde ele alamadık." sözleriyle Almanya'da antisemitik dalganın varlığına işaret eden Merkel, özellikle genç nüfusa ülkenin kendi geçmişini iyi anlatmak gerektiğini vurguladı.