Merkez Bankası'nın faiz kararı: Uluslararası basın TL'nin değer kaybı için ne yazdı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararına yer veren yabancı ajans ve gazeteler, Merkez Bankası'nın bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi baskısı altında aldığına ve Türkiye piyasasına olan güvenin giderek azaldığına vurgu yaptı.

TCMB'nin dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 16'dan 15'e düşürülmesiyle, Türk Lirası Amerikan doları karşısında günlük yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

"Bunu neden yaptıklarını anlamak güç"

Financial Times Merkez Bankası kararı sonrası Türk Lirası'nın yeni bir rekor değer kaybı yaşadığına dikkat çekerek "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük borçlanma maliyetine olan takıntısının zaten aşırı olan enflasyonu daha da kötüleştireceği endişelerini artırıyor" ifadesini kullandı.

Haberde Merkez Bankası'nın artan tüketici fiyatlarının arkasındaki birçok faktörün "para politikası kontrolünün ötesinde" olduğunu ve Aralık ayında faiz indirimi döngüsünü sonlandırmayı düşünebileceğini açıkladığını aktardı.

Gazeteye konuşan gelişmekte olan piyasalar yatırımcısı GAM'dan Paul McNamara, "Bunu neden yaptıklarını anlamak güç" dedi. Salgın sonrası Türkiye ekonomisinin bazı yönleriyle umut verdiğini hatırlatan McNamara "Zayıf bir Türk Lirası için tek itici güç politikanın görünümü" diye konuştu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1461461426137182218?s=20

Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın yoğun baskısı altında olduğunu da vurgulayan Financial Times, Erdoğan'ın, genel kabule aykırı olarak, yüksek faizin enflasyonu artırdığını savunduğunu hatırlattı.

Gazete, düşük faiz ve beraberindeki zayıf para biriminin genellikle enflasyonu daha da kötüleştirdiğini, çünkü ithal edilen ürünlerin maliyetini artırdığını ve bir kısır döngü yarattığını belirtiyor.

Financial Times, muhalefetin Erdoğan'dan bu takıntısını bırakmasını istediğini de yazdı.

"İthalat maliyetini artırıyor"

Guardian da Merkez Bankası'nın faiz indirimi haberini paylaşırken, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi konusundaki baskısının ardından verildiğine vurgu yaptı.

Gazete tüketici enflasyonunun neredeyse yüzde 20 olduğunu, zayıf bir para biriminin ithalat maliyetini de yükselteceğini belirtti.

Bloomberg ise Merkez Bankası'nın kararının fiyat istikrarını daha da tehlikeye attığı ve yabancı yatırımcının ülkenin politika belirleyicilerine olan zayıf güvenini daha da erittiği yorumunu yaptı.

Bloomberg, Türkiye'nin kararının diğer gelişmekte olan ülkelerin adımlarıyla çeliştiğine de dikkat çekti, Güney Afrika ve Meksika'nın faiz artırımına gittiğini hatırlattı.

Ajansa konuşan Dubai merkezli Ark Capital Management'tan Saed Abukarsh, "Faiz indirimi kararı siyasi amaçlı bir karar. Merkez Bankası'nın kredibilitesine duyulan her türlü güven 'kapıyı çekip çıktı'" diyor.

New York merkezli Brown Brothers Harriman & Co.'dan Win Thin, "Liranın bu hareketliliği delice ama tamamen tahminler dahilinde. Arjantin pesosundan bile kötü bir performans sergilerken yapılan bu hareket, açıkça bir beyan" dedi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1461492554910863363?s=20

"Erdoğan yönetimini zora sokuyor"

Amerikan Wall Street Journal ise, "Türkiye'nin kur krizi ekonomiyi tehdit ediyor ve Erdoğan yönetimini zora sokuyor" başlığını attı.

Gazete "Kur krizi Türkiye ekonomisini sallıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıllık yönetimini tehlikeye atıyor ve yıllardır ekonomik büyümenin tadını çıkaran ülkede yaşam standartlarını altüst ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberde "kendi kendini düşüren lira Erdoğan'ın kendine açtığı bir yara" yorumu da yer aldı.

Gazeteye konuşan BlueBay Portföy Yönetimi'nden Timothy Ash "Bu delilik, bu hareketin ve bu yıl gördüğümüz diğer tüm faiz indirimlerinin hiçbir gerekçesi olamaz. Erdoğan kendi para politikasını izliyor" diyor.

Haberde MetroPOLL'ün Ekim ayında yaptığı ankette Erdoğan'a destek oranının bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak yüzde 38,9'a düştüğü bilgisine de yer veriliyor.