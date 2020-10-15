Merkür Retrosu'nun etkileri sürüyor... 15 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 15 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
15 Ekim Perşembe günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
15 Ekim Perşembe günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 15 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün ilişkilerde uyum ve anlaşma, anlaşılma öne çıkacak ve önem kazanacak. Estetik konulara ve görüntünüze önem verebilir, çevrenizdeki insanlardan destek ve onaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Yardımlaşma içinde olmalı.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklar ve planlamalarınız öne çıkabilir. Bedensel rahatsızlıklara dikkat etmeli. Ruhsal ve spiritüel çalışmalar rahatlatıcı etkilerde bulunabilir.
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde anlama ve anlaşılma önem kazanabilir. İlgi ve değer görme isteğiniz artabilir. Rutin durumlar zaman zaman sıkıcı gelebilir. Çocukların sağlığını iyileştirmekle ilgilenebilirsiniz. Sosyalleşmek iyi gelebilir.
Bugün hassasiyet, alınganlık, detaylara önem verme ve detaylarda takılı kalma öne çıkabilir. Bazı ilişkilerde toparlanma ve iyileşme sağlanabilir. Ev içinde düzen ve temizlikle ilgilenebilir, kariyer hedeflerinize odaklanabilirsiniz.
Bugün yeni düşünceler ve yeni kararlara doğru gidebilir, bazı fikirlerden vazgeçebilirsiniz. Yaşama ve ilişkilere dair bazı beklentilerinizin gerçekleşebilir. Eğitim, kurs, okul ve sınavlar gündeminizde olabilir.
Bugün ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilir, iş ve finans konularında kendinize hedefler koyarak ilerleyebilirsiniz. Dışarıdan onay ve destek beklemek yerine kendinizi takdir etmeli, iç dünyanızda kendinizi desteklemelisiniz. Özgüveni arttırmaya, kendinizle barışmaya odaklanma zamanı. Bazı ilişkilerde eksik gelen yanlar öne çıkabilir.
Bugün ilişkiler, ortaklıklar öne çıkıyor. İnsanlar ve ilişkiler sizin için daha önemli bir hal alabilir. Bazı ilişkilerde uzlaşma ve anlaşma sağlanabilir. Kendinizi ifade etmeli, sorunları çözmeye odaklanmalısınız. Estetik konularla, görüntünüz ve tarzınızla ilgilenebilirsiniz.
Bugün etkileyici rüyalarla ve uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Bedensel yorgunluklara dikkat. Gün içinde sizi motive edecek, içinizdeki inancı ve pozitif tarafı ortaya çıkaracak konularla ilgilenmeye çalışın. İş hayatında hata ve sorun giderme ile meşgul olabilir, koşullarınızı iyileştirebilirsiniz. Dinlenmek önemli.
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkileri öne çıkıyor ve odağınızda oluyor. Gün içinde uyum ve huzur önem verdiğiniz konular olacak. Bu doğrultuda ilişkilerde huzuru arayabilir, bunu bulduğunuz ilişkilerde kalabilirsiniz. Değer ve ilgi görme ihtiyacınız artabilir. Sevdiklerinize yönelerek daha keyifli olabilirsiniz.
Bugün kariyerinizde gelişim ve ilerleme sağlamak, beden sağlığını iyileştirmek, aile ilişkilerinde uyumu ve anlaşmayı arttırmak önemli olacaktır. Hassasiyet ve alınganlıklara açık bugünde, duygulardan kaynaklı dengesiz tepkiler vermekten kaçının. Detaylı düşünmek isterken seçenek ve olasılıklar arasında kaybolmamalı.
Bugün iletişim trafiği, eğitim konuları, araştırma ve öğrenme öne çıkabilir. Kısa seyahatler içinde olabilir, yarım kalan parça parça pek çok işi tamamlayabilirsiniz. Zihnen rahatlamaya odaklanacağınız bugünde, ani sinirsel gerilimlerden kaçınmalısınız.
Bugün finansal konular ön plana çıkabilir. Bu alanda eksiklik ve yetersizlik inancından çıkmalı. Eğitim adına harcamalar yapabilirsiniz. Yeteneklerinize güvenmek, kazançları getiriyor.
Astrolog Merve Rençber
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