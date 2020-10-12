Yatırımlara dikkat... 12 -18 Ekim haftalık burç yorumu (2020) Ekim'in ikinci haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 12 -18 Ekim haftası haftalık burç yorumları... 12 -18 Ekim Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 12 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda önemli değişiklikler olabilir, ilişkilerdeki düzen ve dengeler değişebilir. Gündeminizdeki sorun ve stresler, bazı ilişkilerde çıkmaz durumlara neden olabilir. Bazı ilişki ve ortaklıklarda bitiş söz konusu olabilir. Partnerin veya karşınızdaki kişilerin kendi hayatıyla ilgili konular, ilişkilere etki edebilir. Bazı Koçlar için taşınma konuları gündeme gelebilir.

Finansal konularda ise borçlar, vergiler, taksitli ödemeler ve krediler öne çıkabilir. Hafta boyunca karamsarlıktan ve kıtlık bilincinden uzak kalmalısınız. Yaşamınızda ilahi adalet durumları görülebileceği gibi, adli konular da gündemde olabilir. Hak ve adalet, eşitlik ve dürüstlük önem kazanacak. Süreç boyunca karma yaratacak durumlardan kaçınmalı, kendi idealleriniz ve değerlerinizle hareket etmelisiniz. Merkür'ün durağan harekette olduğu hafta boyunca, takıntılı düşüncelere ve sorunlara odaklanarak daha çok sorun çekmemeye karşı dikkat etmelisiniz. Aldatma ve aldatılma durumlarına, dolandırılmalara karşı dikkat. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta Merkür, ilişkiler alanınızda durağan harekette olacak. Bu sebeple hafta boyunca ilişkilerle ilgili önemli kararlar almaktan kaçınmalı, iletişimde daha dikkatli olmalısınız. Yanlış anlama ve anlaşılmalar, gereksiz inatlaşmalar ilişkileri zorlayabilir. Bu alanda sizler için geçici etkilerin çalıştığını unutmamalı, eski ilişkilerde barışma kararı almaktan kaçınmalı, şartları analiz etmelisiniz. Güven duygusunun sizler için önem kazandığı günler.

Zihnin manipülasyonlarına ve komplo teorilerine kapılmamalı, yaratıcı işlerle ve iş hayatındaki sorumluluklarınızla ilgilenmelisiniz. İş başvuruları, anlaşmalar ve çalışma ortamında yöneticilerle konuşmalar gündeme gelebilir. Aşk hayatında ve sosyal ilişkilerde değer ve ilgi görme isteği artabilir. Gizli ilişkilerden ve ilişkilerde etik dışı durumlardan kaçınmalısınız. Uzun süredir devam eden davalar sonuçlanmaya gidebilir, yasal başvurular yapabilirsiniz. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta yaşamınızda önemli düzen değişiklikleri gündeme gelebilir. Bazı alanlarda eski bir düzen son bularak yeni bir düzene geçilebilir. Sevgi, ilgi ve değerin eksik olduğu ilişkilerde ayrılıklar olabilir. İç dünyanıza dair sorgulamalara girebilir, duygularınızı anlamaya çalışabilirsiniz. Hafta boyunca anlık duygular ve anlık isteklerle uzun vadeli kararlar almamalısınız. Zira her duyguyu daha yoğun fakat geçici etkilerle yaşayabilirsiniz. Finansal konularda riskli yatırımlar içinde olabilirsiniz. Yakınlarınızla hediyeler alabilir, verebilirsiniz. Yeni ayın etkileriyle yeni bir ilişki fırsatı, bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Heyecan ve macera isteği artabilir.

Gün içinde stres ve gerilimler, bedensel yorgunluklara ve uyku düzensizliğine neden olabilir. Bu yüzden günlük hayat içerisindeki aksaklık ve sorunlara fazlaca takılı kalmamaya özen gösterin. Bir süredir aksayan işlerinizi ise bu hafta çözümleyebilirsiniz. Sosyal hayatınızdaki bazı kişilerle, iş arkadaşlarıyla gerilimler oluşabilir. Çalışma hayatında hatalara dikkat ederek, detaylı çalışmalar yapmaya özen gösterin. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (12 -18 Ekim) Bu hafta alınganlık, hassasiyet durumları artabilir. Daha ince düşünebilir, olayların detaylarına ve arka plan durumlarına merak sarabilirsiniz. Detaylı ve yaratıcı işler adına oldukça güzel olacak bir süreç. Aynı zamanda kısa veya uzun vadeli planlar yapabilir, daha önceden yaptığınız planları hayata geçirebilirsiniz. Hafta boyunca anda kalmaktan ziyade geçmiş ve gelecekte olabilirsiniz. Yeni Ay hafta ortasında hayatınıza bitiş ve başlangıçları getirebilir. Aile içinde yeni koşullar oluşabilir. Ebeveynleriniz ve aile üyeleriniz finansal konularda dikkat etmeli. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde geçici durumlar çalışabilir. Geçmişe özlem veya geçmişe, bir kişiye takıntı durumlarından kesinlikle uzak durmalısınız. Zira Merkür bu hafta durağan harekette iken, takıntılar, zaaflar veya korkular sizi hatalara götürebilir.

Pişman olacağınız sözler sarf etmemeye gayret gösterin. Bazı Yengeçler için barışmalar, bazıları için yasal ve adli konular gündeme gelebilir. Taşınmaz mal alım-satımları ve bu süreçlerin sonuca gitmesi söz konusu. Yazmak, okumak ve hobilerinize yönelmek ufkunuzu açabilir, zihninizi rahatlatabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (12 -18 Ekim) Bu hafta görev ve sorumluluklarınız, yapılacaklar ve zorunluluklar öne çıkabilir. Daha yoğun ve bazı konularda stresli bir süreç olabilir. Sabırsızlık ve tahammülsüzlük, şartların zorlanmasına neden olacak, gerilimi içinizde büyütecektir. Bu sebeple gerilimli ortamlardan kaçınmaya, negatif enerjiyi iç dünyanızda beslememeye gayret edin. Eşin ve partnerin ailesi gündeminizde olabilir. Bazı Aslanlar geleceğe dair ani ve beklenmedik kararlar verebilir. Zor kararları almaktan, zor konuşmaları yapmaktan çekinmeyeceğiniz bir süreç. Şartlara kendinizi teslim ederek, pasif kalarak yalnızca yerinizde sayarsınız. Bu sebeple doğru yerde doğru cesaret göstermeli. İş hayatında, yakın çevrenizde daha etkileyici veya manipülatif konuşmalar yapabilir, insanları etkiniz altına alabilirsiniz.

Eğitim hayatında ve yasal konularda ise plan dışı veya beklenmedik durumlar önünüze gelebilir. Aklınızdan geçenin rüyalarınızda ortaya çıkabileceği günler. Bilinçaltınızı, iç dünyanızı keşfetme, psikolojik ve spitirüel destekler alma adına oldukça güzel bir zaman. Ev içinde ise yenilemelere gidebilirsiniz. Para yönetiminiz geleceğe odaklı olabilir. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta geleceğe dair planlarınız ve hedefleriniz dikkat çekebilir. Hafta içerisinde gündeminiz aniden değişebilir, beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı Başaklar ilişkilerde ileriye dair konuşmalar ve adımlar içinde olabilir. Fakat sözlü olarak gerilimi beslemek, aynı konuları tekrar tekrar tartışma konusu haline getirmek ilişkiler için yıpratıcı olabilir. Görüntünüze daha çok önem verebilir, tarzınızda değişikliğe gitmek isteyebilir, hizmetler ve destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kendinize veya dış koşullara dair kusursuzluk algısından uzak bakmaya, kusursuzluğu aramadığınızdan emin olmaya çalışın. Zira detaycı olmak, mükemmeli aramak yanlış kararlara götürebilir. Finansal konularda kontrolü korumaya, harcamalarınızı yönetmeye ve iyi planlamalar yapmaya gayret edin.

Araçlarla ilgili masraflar ve ödemeler oluşabilir. Aynı zamanda Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadarki süreçte küçük kazalara dikkat etmeli. Bugünlerde etrafınız tarafından daha çok konuşulabilir, ilgi ve beğeniyi toplayabilirsiniz. Duygularınızda ve tavırlarınızda abartı ve aşırılıklara kaçmadığınızdan emin olmalısınız. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar önem kazanıyor. Burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle hayatınızda önemli bitiş ve başlangıçlar söz konusu olabilir. Eş, baba ve patron gibi figürler öne çıkabilir. Bu kişilerle çıkarlar ve beklentiler noktasında uyumsuzluk oluşabilir. Bazı kuralları ve sınırları yıkmakla şartlara uyum sağlamak arasında olabilirsiniz. Fakat hafta ortasında Yeni Ayın vereceği yüksek enerji ve cesaretle sizin için zor olan konularda adım atabilirsiniz. Yüklü ödemeler, satın alımlar ve imzalar gündeminizde olabilir. Merkür durağan harekette iken hafta boyunca finansal konularda küçük veya büyük hatalara karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerde ve hayata dair hedeflerinizde sağlıklı olanı seçmeye çalışmalı; takıntı, bağımlılık, zaafiyet ve manipülasyon gibi sağlıksız duygu durumlarından ve bakış açılarından uzak kalmalısınız. Almakta direndiğiniz sınavlarınız, daha zorlu bir şekilde karşınıza gelebileceği için gelişme ve ilerlemeye odaklanın. Sağlıkla ilgili destekler ve hastane ziyaretleri, tedaviler gündeminizde olabilir.

Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta Merkür burcunuzda durağan harekette seyrediyor. Hafta boyunca gizli eylemlere, manipülatif durumlara açık bir gökyüzü hakim oluyor. Bu süreçte bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilir, bazılarını daha iyi tanıyabilirsiniz. Fakat sizlerin de gizli ve saklı durumları ortaya çıkabilir. Bu sebeple etik dışı durumlardan, yanıltmaktan kaçınmalısınız. Zihninizin daha karmaşık çalışabileceği, sorgulama ve kararsızlıkların artabileceği günler. Akıl ile hisler çatışabilir. Takılı kaldığınız veya bastırdığınız konular rüyalarda ortaya çıkabilir. Yeni Ayın da etkileriyle bu rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Cildiniz, sağlığınız ve estetik konularla ilgili daha titiz olmalı, risk almamaya çalışmalısınız. Migren ve kronik rahatsızlıklara dikkat. Bazı ilişkilerde anlayış ve fedakarlık gerekebilir. Alma-verme dengesini koruduğunuz takdirde anlayış ve tolerans göstermeye çalışmak daha faydalı olabilir. Kıskançlık, kontrol ve her duyguyu uçlarda yaşamak ise daha zorlayıcı olabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta uyku düzeniniz bozulabilir, karmaşık rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Günlük hayat içerisinde gecikme ve aksilikler oluşsa da zekanız ve yetenekleriniz ile şartları oldukça iyi yönetebilir, bu sayede daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

Finansal konularda zor bir durumu başarabilir, çıkmaz bir duruma çözüm getirebilirsiniz. Hafta boyunca kime güvenip kimden destek ve yardım alabileceğinizi iyi tayin etmelisiniz. Gizli veya açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Hafta içinde mesleğinizde, çalışma düzeninizde ve kariyerinizde önemli değişiklikler olabilir. Bir süredir var olan düzeninizi değiştirebilirsiniz. Yeni başlangıçlar, iş değişiklikleri gündeme gelebilir. İş ve özel hayatınızda hedefleriniz büyüyebilir, ileriye dönük yeni hayaller, beklentiler ve hedefler içinde olabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşma ve anlaşma önem kazanıyor. Çocuklarınız ve sevdiklerinizle ilgili kaygı ve stres durumlarına dikkat. İç huzuru korumalısınız. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta kariyerinizde ve geleceğe dair hedeflerinizde yenilikler olabilir. Eğitim hayatınızda ve kariyerinize dair hedeflerinizi yükseltebilirsiniz. İş hayatında, mesleğinizde yeni bir yola gidebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda teklifler alabilir, süregelen iş görüşme süreçlerinde sonuçlanmalar elde edebilirsiniz.

Aylık kazanç ve maaşlarla ilgili anlaşma sağlama adına şartları zorlamak gerekebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde ve flörtlerde ise anlama ve anlaşılmanın zorlaştığı durumlar olabilir. Hafta ortasında gerçekleşen Yeni Ayın etkileriyle sorunlu ve sağlıksız bazı ilişkiler, evlilikler bitişe gidebilir. Boşanma adımları, davaların sonuçlanması söz konusu olabilir. Süregelen birlikteliğe sahip olan Oğlaklar içinse ilişkinin eski düzeni son buluyor ve ileriye dönük konuşmalar yapılıyor olacaktır. Hafta boyunca kaza ve yaralanmalara dikkat. Ev içinde güvenliğe dikkat etmeli. Estetik ve sağlık kaynaklı hizmetlerde daha seçici, araştırmacı olmaya gayret edin. Operasyonlar olabilir. Ruhen ve bedenen hayatta kalma içgüdünüz güçleniyor. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 12 -18 Ekim) Bu hafta aceleci ve sabırsız olabilir fakat yaşam içerisinde sabırla ilgili sınavlar içinde olabilirsiniz. Anlayış ve empatiyi, hak ve adaleti koruma zamanı. Etik ve manevi değerlerinizle hareket etmelisiniz. Zira hafta içerisinde ilahi adalet çalışacak, karmanızın ödülleri veya sınavlarıyla karşılaşacaksınız.