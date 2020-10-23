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  4. Mermer yüklü TIR’a arkadan çarpan TIR'ın şoförü öldü

Mermer yüklü TIR’a arkadan çarpan TIR'ın şoförü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 08:25 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde, mermer yüklü TIR’a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Murat Öztürk (31), hayatını kaybetti.

Mermer yüklü TIR’a arkadan çarpan TIR'ın şoförü öldü

Kaza, saat 04.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Murat Öztürk yönetimindeki TIR, aynı yöne giden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada, öndeki TIR'ın dorsesinde bulunan mermerler Öztürk'ün kullandığı TIR'ın çekicisine girdi. Sıkışan Murat Öztürk, feci şekilde can verdi.

2,5 SAATTE ÇIKARILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışan Öztürk'ün cansız bedeni, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla çıkardı. TIR’ın ön kısmındaki kapı kesildi ve içerideki mermerlerin alınmasıyla Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle otoyol tek şeride düşerken, Murat Öztürk’ün cenazesi, incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

(dha)

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