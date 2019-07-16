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MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlar kısa mesaj ile uyarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşı kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.NVİ resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi amacıyla; MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşa kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatıldı.Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşların ilce nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunabilecekleri ifade edilen açıklamada, adres kaydı güncel olan vatandaşların ise bu bildirimi dikkate almamaları istendi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşı kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.
NVİ resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi amacıyla; MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşa kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatıldı.
Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşların ilce nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunabilecekleri ifade edilen açıklamada, adres kaydı güncel olan vatandaşların ise bu bildirimi dikkate almamaları istendi.

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