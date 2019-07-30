Mersin Barosu, 100. Yıl Tabiat Parkı’nın imara açılmasına itiraz etti

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Davultepe Mahallesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı ve deniz kaplumbağaları yumurtalama ve koruma alanının imara açılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına itirazda bulunduklarını söyledi. Planın iptal edilmesini isteyen Yeşilboğaz, hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Mersin’de bir süredir tartışma konusu olan merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde bulunan ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan 100. Yıl Tabiat Parkı’nın imara açılmasına Mersin Barosu da karşı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına itiraz ettiklerini belirten Yeşilboğaz, itiraz gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Akdeniz Olimpiyatları’nda caretta caretta logo olarak kullanılmıştı”

100. Yıl Parkı’nı çok önemsediklerini dile getiren Yeşilboğaz, caretta carettaların şu anda Türkiye’de 21 tane üreme alanı bulunduğunu, 100. Yıl Tabiat Parkı’nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı. 100. Yıl Tabiat Parkı’nın, deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurtalarını bıraktıkları dünyanın ender kumsallarından birisi olduğuna dikkat çeken Yeşilboğaz, “Burası ayrıca endemik bitkilerin yetiştiği bir alandır. Dünyaya ev sahipliği yaptığımız Akdeniz Olimpiyatları’nda caretta caretta logo olarak kullanılmıştı. Şimdi ise caretta carettaların en büyük üreme alanlarından birisi yok edilmeye çalışılıyor. Burada bir tezatlık var. Hayvanların yaşam haklarına göstermelik değil, uygulamayla sahip çıkılmalıdır” dedi.