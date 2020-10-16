HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Mersin'de 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 00:20 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında Mehmet A.'nın (17) cesedi bulundu. Yüzme bilmediği öğrenilen gencin suya düşüp, boğularak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Mersin'de 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yanından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suyun üzerinde ceset olduğu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkartılan cesedin, Mehmet A.'ya ait olduğu tespit edildi.
f5613d63a558ec05b16bcf29a15766b6
Yakınlarının yüzmeyi bilmediğini belirttiği gencin, kanala düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğinden şüpheleniliyor. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandıYakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Mevlid Kandili yaklaşıyor!Mevlid Kandili yaklaşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
'Pes' dedirten görüntüler! Gerdek gecesi sonrası çarşafla...
'Pes' dedirten görüntüler! Gerdek gecesi sonrası çarşafla...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü caretta carettayı görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Şaşırtan görüntü! Birbirleriyle yarıştılar
Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdiler
'Pes' dedirten görüntü! Film gibi seyrettiler
Gaziantep'te kanlı infaz! Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Dehşete düşüren olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Şoke eden olay! Çiftçinin pulluğuna patlamamış 3 tank mermisi takıldı
Şoke eden olay! Tarlada pulluğuna 3 tank mermisi takıldı
Oynasın diye bahçeye çıkarmıştı! Kedisinin zehirlendiğini öğrenince...
Oynasın diye bahçeye çıkarmıştı! Gerçeği öğrenince kahroldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.