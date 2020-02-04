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Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi.

MERSİN'DE DENİZDEN ÇIKARILAN CESETLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.

Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin balıkçı ceset

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