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Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir evde 5 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğu Mahallesi'ndeki bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giden ekipler, eve girip arama yaptı.

Yapılan aramada ekiplerin evde 5 kişinin cansız bedenini bulduğu öğrenildi.

Polislerin evde incelemesi sürerken çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi de bölgede tedbir aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin aile cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cinnet gunleri basladi bu ekonomik çokuntu,kötü yonetim fos cikan baskanlik modeli ile tam olarak kul yapilan bu halk daha neler yasayacak bilmiyorum,milletimize allah yardim etsin .
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