Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğu Mahallesi'ndeki bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giden ekipler, eve girip arama yaptı.

Yapılan aramada ekiplerin evde 5 kişinin cansız bedenini bulduğu öğrenildi.

Polislerin evde incelemesi sürerken çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi de bölgede tedbir aldı. (AA)

