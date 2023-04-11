Mersin'de boz yunus kıyıya vurdu! Görenler telefona sarıldı

Erdemli ilçesindeki bir otelin kıyıya yakın noktasında yunus olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce sahilden alınan yunus ölüsü, inceleme yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'ne taşındı.

İncelemeler sonucunda "grampus griseus" türü olduğu belirlenen boz yunusun 335 santimetre boyunda ve 360 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz'de nadir görülen boz yunusun, önemli bir tür olduğunu söyledi.

Boz yunusların açık denizlerde yaşadığını belirten Ayas, "Daha derin sulardaki kalamar ve mürekkep balığı gibi kafadan bacaklılarla besleniyorlar. Dış bakı incelemesinde yunusun özellikle kafa bölgesinde derin kesiklerin olduğu ve bunun da balıkçı ağları tarafından gerçekleştiği değerlendirildi. Bu sebepten kıyıya vurduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ayas, boz yunusun müzenin mezarlığına gömüldüğünü, bir yıl sonra hayvanın kemiklerinin çıkarılıp birleştirilerek müzede sergileneceğini söyledi. (AA)

