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Mersin'de CHP kongresinde gerginlik! Seçime girmesi engellenince...

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığının 37. Olağan Genel Kurulunda, muhaliflerin adayı Alptekin Eser'in seçime girmesi engellenince gerginlik yaşandı.

Mersin'de CHP kongresinde gerginlik! Seçime girmesi engellenince...

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Mersin 37. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Adil Aktay'ın yanı sıra Alptekin Eser'de il başkanlığına adaylığını açıkladı. Aktay ile Eser'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptı. Faaliyet raporlarının okunması ve bazı milletvekillerinin konuşmasının adından, adayların divana sunduğu delege imza listesi kontrol edildi. Divan kurulu, muhaliflerin adayı Alptekin Eser'in, bazı delegelerin imzasını geri çekmesi ve bazı kişilerin delege olmadığı halde listede adının olmasını gerekçe göstererek adaylığının düşürüldüğünü duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Divan kurulunun aldığı bu karar üzerine salonda gerginlik yaşandı. Seçime giremeyen Alptekin Eser, kürsüye çıkarak Engin Özkoç ve divan üyelerine tepki gösterirken, bazı parti üyeleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine salona polis ekipleri çağrıldı. Salona giren çevik kuvvet polisi, güvenlik önlemi aldı.

BAZI PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

Gergin anların yaşandığı kongrede, bazı partililer ise salonu terk etti. Kürsüde uzun süre bekleyerek tepkisini gösteren Eser ise bazı partililerin ikna çabalarının ardından kürsüden ayrıldı. Tek listeyle gidilen kongrede 542 delege oy kullanırken, geçerli 459 oyun 428'ini alan Adil Aktay yeniden CHP Mersin İl Başkanlığına seçildi.

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