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Mersin'de fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

27.11.2020 22:15 | Son Güncelleme:
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Mersin'de fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, 1 zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.

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Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 16 gözaltı4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 18'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Firari iki şüpheli aranıyor.

(AA)


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