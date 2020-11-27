Mersin'de fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, 1 zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 18'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Firari iki şüpheli aranıyor.

(AA)



