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Mersin'de ilginç olay! Kadın kıyafetiyle yakalandı, bekçilere silah çekti

29.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir gaspçının yöntemi şaşkına çevirdi. Bir kişinin parasını gasbetmek için kadın gibi giyinen A.M.A., yolda karşılaştığı bekçilere takıldı. Kontrol yapmak isteyen bekçilere silah doğrultunca da ayağından vurularak yakalandı.

Mersin'de ilginç olay! Kadın kıyafetiyle yakalandı, bekçilere silah çekti

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Siteler Polis Merkezi sorumluluk bölgesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Dümer kavşağı civarında yaya olarak devriye gezerken, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup rutin kontrol yapmak istedi.

KADIN KIYAFETİ GİYMİŞ

Bu sırada kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, çantasından silah çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bekçiler de silahlarını çekip şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı. İsminin A.M.A. olduğu belirlenen şüpheli, sağlık ekibi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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A.M.A.'nın, sorgusunda, A.C.'nin parasını gasbetmek için kadın gibi giyindiğini söylediği belirtildi. (DHA)

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bekçi Mersin gasp

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