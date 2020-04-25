Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Mürsel Süder idaresindeki kamyonet, Çamlı Mahallesi Ohut mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Süder ile araçta bulunan Türkan Süder ve Ege Özdoğan (10) yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşların uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Süder ailesinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

