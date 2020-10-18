Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete başlayan ve 700 nüfuslu Esenli Mahallesi ile açılışını yapan ’mobil kuaför’ otobüsü, şimdiye kadar Puğkaracadağ, Karadirlik, Kelahmet, Alanyalı, Darısekisi, Akarcave Karahacılı mahallelerine giderek toplam 163 kişi ile tepeden tırnağa ilgilendi.

BU KUAFÖRDE YOK YOK

Bir berber ve kuaförde bulunan tüm donanıma sahip olan mobil kuaför, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gidiyor. Minimum haftanın 5 günü hizmet veren araç, ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. İki kadın, iki erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araçta, ’kullan-at’ türü malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, araçta kadın ve erkek kuaförlerin salgın riskine karşı çok dikkat ederek çalıştıklarını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda içlerinin rahat olmasını istedi. Sarıkaya, “Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Kadın- erkek, yaşlı- genç kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Kentteki kadın ve erkek kuaföründe ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Bu proje şunu gösteriyor ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi, tabiri caizse insanların saçından tırnağına kadar her daim yanında” ifadelerini kullandı.