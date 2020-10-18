HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle

Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

Mersin’de ’Yar saçların lüle lüle’ sloganıyla hizmete giren ’mobil kuaför’, kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete başlayan ve 700 nüfuslu Esenli Mahallesi ile açılışını yapan ’mobil kuaför’ otobüsü, şimdiye kadar Puğkaracadağ, Karadirlik, Kelahmet, Alanyalı, Darısekisi, Akarcave Karahacılı mahallelerine giderek toplam 163 kişi ile tepeden tırnağa ilgilendi.

BU KUAFÖRDE YOK YOK

Bir berber ve kuaförde bulunan tüm donanıma sahip olan mobil kuaför, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gidiyor. Minimum haftanın 5 günü hizmet veren araç, ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. İki kadın, iki erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araçta, ’kullan-at’ türü malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

1

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, araçta kadın ve erkek kuaförlerin salgın riskine karşı çok dikkat ederek çalıştıklarını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda içlerinin rahat olmasını istedi. Sarıkaya, “Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Kadın- erkek, yaşlı- genç kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Kentteki kadın ve erkek kuaföründe ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Bu proje şunu gösteriyor ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi, tabiri caizse insanların saçından tırnağına kadar her daim yanında” ifadelerini kullandı.

2

'AYAĞIMIZA GELDİ'

Esenli Mahallesi sakini 58 yaşındaki Rıfkı Eroğlu, mobil kuaför hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tıraş olmak için Mersin’e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi. Çok güzel hizmet yapmışlar, arkadaşımız da güzel tıraş etti. Memnuniyet duydum, inşallah her zaman böyle fırsatlar da elimize geçer” dedi.
Mobil kuaförde kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Nurgül Buse Erol ise “Çok beğendim. Saçımı kestiler, diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar, çok ilgilendiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3

“Gerek güler yüzleri gerek hizmetleri gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar”
Karahacılı Mahallesi’nden Asiye Çopur, mobil kuaförün hem hizmetinden hem hijyeninden çok memnun kaldığını belirterek, “Köyümüzde şuan nar sezonu olduğu için işlerimiz çok yoğun. Hem zamandan tasarruf etmek hem de şehre gitmek maliyetli ve zor olduğu için mobil kuaför aracı bugün bizlere hizmet etti. Gerek güler yüzleri, gerek hizmetleri, gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar. Büyükşehir Belediyesine özellikle kadınlarımız için bu olanağı ayaklarımıza kadar getirdikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyorHuzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En Çok Okunan Haberler
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Diğer Haberler
Burdur'daki yangında dumandan etkilenen kediye ambulansta müdahale
Kediye ambulansta müdahale!
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi! İshalle kendini gösteriyor, her yıl 200 bin çocuk ölüyor
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruması kaza yaptı! Çarptığı yaya hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı: Bulaş riskini artırır
Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı
Prof. Dr. Gökoğlu: Antalya'da sahilinde ağır metal kirliliği var
Turizmin başkenti için korkutan uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.