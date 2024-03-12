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  4. Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı

Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı

12.03.2024 18:59
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okulun müdür yardımcısı tutuklandı.

Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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