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  4. Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, dün başlayan ve bugünde devam eden sağanak nedeniyle kentte hayat felç oldu. Yaşanan olumsuz hava nedeniyle "Mersin'de okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtı cevap buldu. Vali Ali İhsan Su, "Mersin'de okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Mersin'de dün başlayan bugünde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaşanan olumsuz hava nedeniyle "Mersin'de okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtı cevap buldu. Vali Ali İhsan Su, "Mersin'de okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, kentte yoğun yağışın olacağı yönünde gelen bilgilerden sonra kriz masası oluşturduklarını belirtti.

İlgili kuruluşlarla tedbirlerin alındığını dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Tarsus ve Erdemli'de su basabilecek, hayati tehlike olabilecek yerleri tahliye ettik. Oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerde misafir ettik. Yeme, içme ve barınma işlerini hallettik. Dün akşam 21.00'den sonra yağış hızını artırdı. Meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik bölgelere metrekareye 100-165 kilogram yağış düştü. Bu yağış 24 saat içerisinde düşen miktardır. Çok büyük sıkıntı olmadan şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yağışların 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını anımsatan Su, onun dışında herhangi bir can güvenliği sıkıntısının bulunmadığını ifade etti.

Vali Su, ekiplerin çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "İnanıyorum herhangi sıkıntı olmadan bitmiş olacak. Ekiplerimiz sahada. Kriz merkezinde denetlemelerimiz devam ediyor. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Ümit ediyorum bir sıkıntı olmadan bu yağışı atlatmış olacağız." diye konuştu.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Bir gazetecinin, "Yağışlar ne zamana kadar sürecek ve bu çerçevede okullar tatil edilecek mi?" sorusuna karşılık Su, akşama doğru yağışların hızını keseceğini ve yarın sabaha kadar normal olacağını dile getirdi.

Sıkıntılı zamanın 21.00 ile 06.00 arasında olduğunu anlatan Su, şunları kaydetti:

"Korkulacak bir durum yok. Yağış akşama doğru daha da yavaşlayacak. Ertesi gün sabaha kadar aralıklarla devam edecek. Şu anda acil bir durum görünmüyor. Kar olan bazı ilçelerimizde okullarımızı tatil ettik. Şehir merkezimizde yollar ve trafik açık. Sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimiz. Her yağışta okulları tatil edersek çocuklarımız ne zaman eğitim öğretim görecek? Şu anda eğitim öğretim devam ediyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa zaten gereğini yapıyoruz. Genelde bu durum kısa sürede hızlı yağışlarda sıkıntı olabiliyor. Bu yağış rejimi 24 saate yayılmış durumda. Bazı evlerde su baskını var. Yollardaki su birikintileri onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda 2 can kaybı dışında kaybımız yok, kaybolan vatandaşımız da yok."

VAHAP SEÇER'DEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin genelinde sel felaketi yaşıyoruz.12 saatte metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Afete dönüşen yağış, ne yazık ki can kaybına da neden oldu. Geceden bu yana alandayız. Başta MESKİ olmak üzere ilgili tüm personelimizin cansiparane çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA


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