Mersin'de orman yangını! Alevlerin arasında kalan vatandaşlar o anları böyle görüntüledi

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde, kızılçam ormanında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler, arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle çevreye yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

EVİN BALKONUNDAN GÖRÜNTÜLEDİLER

Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını bir evin balkonundan görüntülendi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

