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  4. Mersin'de orman yangını! Alevlerin arasında kalan vatandaşlar o anları böyle görüntüledi

Mersin'de orman yangını! Alevlerin arasında kalan vatandaşlar o anları böyle görüntüledi

16.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çevreyi saran yangın bir evin balkonundan cep telefonu ile görüntülendi.

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde, kızılçam ormanında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler, arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle çevreye yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

EVİN BALKONUNDAN GÖRÜNTÜLEDİLER

Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını bir evin balkonundan görüntülendi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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