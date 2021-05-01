Mersin'de taksiciden şaşırtan uygulama! Müşterilerini Batman kostümüyle karşılıyor

İnsanların bu koronavirüs günlerinde yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa giderebilmek ve gülmelerini sağlamak amacıyla mesleğini renklendiren 27 yaşındaki Ömer Efe Tektaş, dikkat çekici farklı bir uygulama başlattı. Mersin’de bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Tektaş, haftanın iki-üç günü, taksisinin bagajında taşıdığı ‘Batman’ kıyafetini giyerek yolcu taşıyor. Bir gününü de yine Batman kıyafetiyle yaşlıların alışverişlerine ayıran Tektaş, çok güzel geri bildirimler almaktan ve özellikle çocukları mutlu etmekten büyük bir keyif alıyor.

"İNSANLARI MUTLU ETMEYİ SEVİYORUM"

Taksici Tektaş, ‘projem’ dediği bu farklı uygulamasını ve insanların verdikleri tepkileri İHA muhabirine anlattı. Yaklaşık 1,5 aydır Batman kıyafeti giyerek yolcularını gidecekleri yere götürdüğünü söyleyen Tektaş “İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu pandemi zamanında insanların hem güvene hem de biraz olsun mutluluğa ihtiyaçları olduğunu düşünerek yaptım. İnsanların olumlu, pozitif yorum ve fikirleriyle yapmaya da devam ediyorum” diye konuştu.

"BATMAN FİLMİ İZLERKEN BİRDEN AKLIMA GELDİ"

Bu fikrin, bir akşam Batman filmi izlerken aklına geldiğini söyleyen Tektaş, “Hem insanlara yardım amaçlı hem de biraz tebessüm olur diye düşündüm. Düşünsenize bir Batman var, sarı taksisi var, insanlara yardım ediyor ve mutlu ediyor. Sabah geldim büyüklerimle paylaştım, Tabi kim olsa gülümser bu fikri duyduktan sonra, öyle bir gülümseme oldu ama sonra peşini bırakmak istemedim. Yapmak istediğim, içimde olan bir şey insanları mutlu etmek, tebessüm ettirmek, hele de yaşlılara. Mesela pandemi süreci ve tam kapanma zamanında da yaşlı insanlara yardım ediyorum. Yaşlı insanların yaptığı liste var ama dışarıya çıkamıyorlar. Benim de o gün kendime belirlediğim görev, sadece o insanların yaptığı listeyi alıp alışverişlerini yaparak teslim etmek. Getirirken de yanımda ayrıca oradaki gördüğüm her çocuğa mutlu edebilecek küçük bir yiyecek bırakırım” ifadelerini kullandı.