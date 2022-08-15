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Mersin'de terör operasyonu! '15 Ağustos' hazırlığındaydılar

15.08.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de terör örgütü PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün 'ilk eylemi' olan 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 kişi yakalanırken, adresinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de terör operasyonu! '15 Ağustos' hazırlığındaydılar

Mersin'de terör operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos’un yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem hazırlığında olan şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucunda S.A., A.S., M.Ö., M.R., A.M., S.A., İ.A., Y.D., N.A. ve M.A. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle Mersin, Tarsus ve Silifke’de 10 adrese giren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şahısların ayrıca sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü övücü, yüceltici ve sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Mersin terör operasyonu
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