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Mersin'de yaşayan biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi

24.12.2020 08:25 | Son Güncelleme:
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Mersin'de yaşayan biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi

Merdinin Erdemli ilçesinde koronavirüse yakalanan 12 çocuk sahibi Halil Topçu (92) ile eşi Elif Topçu (82), hastanede 21 gün süren tedavilerinin ardından hastalığı yenerek, sağlıklarına kavuştu. Topçu çifti, "Herkes kendine iyi baksın. Kurallara herkes harfiyen uysun" dedi.

İlçede yaşayan 12 çocuk sahibi Halil Topçu ve eşi Elif Topçu, 3 Aralık'ta yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayeti ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan yaşlı çift, hastanede tedaviye alındı. Bir hafta Erdemli Devlet Hastanesi’nde, ardından 2 hafta da Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı çift, hastalığını yenip, evlerine döndü.

'NEREDEN BULAŞTIĞINI BİLMİYORUM'

92 yaşında koronavirüsü yenen Halil Topçu, "Hastalığın nereden bulaştığını bilmiyorum. Rahatsızlandım ve hastaneye kaldırıldım. Daha sonra 20 gün tedavi sürecim başladı. Eşimin de testi pozitif çıkmış. İkimizde korona tedavisi gördük. Çok zor günler geçirdik. Bu hastalık çok kötü bir hastalık. İnsanı yorgun bitkin bırakıyor. Ama eşim ve ben bu hastalığa karşı direndik ve kazandık. Şimdi eşimle birlikte yeniden evimize geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkes kurallara uysun ve hastalığa karşı mücadele etsin. Bu süreçte bizlere canla başla destek olan ve sağlığımıza kavuşmamızı sağlayan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Eşi Elif Topçu ise, "20 gün sonra yeniden evimize gelmek bizleri çok mutlu etti. Korona hastalığı çok zor bir hastalık. Çok yorulduk ve bizi yıprattı. Ama biz gücümüzden ödün vermedik. Hastalığa karşı mücadelemizi hiç bırakmadık ve testlerimiz negatif çıktıktan sonra yeniden evimize geri geldik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Yaşlı çifttin çocukları ve komşuları da hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

(DHA)

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