Mersin seçim sonuçları! 31 Mart yerel seçimler Mersin'de ilk sonuçlar

Mersin'den ilk sonu\u00e7lar gelmeye ba\u015flad\u0131. Mersin'de MHP'nin aday\u0131 Hamit Tuna ile CHP'nin aday\u0131 Vahap Se\u00e7er yar\u0131\u015f\u0131yor.\nMERS\u0130N \u0130LK SONU\u00c7LAR\nHamit Tuna - % 45,02\nVahap Se\u00e7er - % 37,05\n\u0130\u015eTE MERS\u0130N'DEK\u0130 YARI\u015eTA SON DURUMPARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!Alt\u0131nyayla se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Burdur ilinin il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday?H\u00fcy\u00fck se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Konya ilinin H\u00fcy\u00fck il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday?