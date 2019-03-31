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Mersin seçim sonuçları! 31 Mart yerel seçimler Mersin'de ilk sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçim sonuçları belli oluyor, sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte Mersin'deki ilk sonuçlar...

Mersin seçim sonuçları! 31 Mart yerel seçimler Mersin'de ilk sonuçlar

Mersin'den ilk sonuçlar gelmeye başladı. Mersin'de MHP'nin adayı Hamit Tuna ile CHP'nin adayı Vahap Seçer yarışıyor.

MERSİN İLK SONUÇLAR

Hamit Tuna - % 45,02

Vahap Seçer - % 37,05

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