Mersin ve Hatay'daki yangında son durum! 3 gündür söndürülemiyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

ÇALIŞMALARA RÜZGAR ENGELİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Kızılçam ormanındaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YANGINDA İLK GÜN

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

YANGINDA İKİNCİ GÜN

Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

HATAY'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

(AA)



