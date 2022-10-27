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Mersin'de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

27.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

Mersin'de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Karaisalı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Mersin Toroslar uyuşturucu operasyon skunk

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