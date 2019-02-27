Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, kuyumcu dükkanına girip, 2 kişiyi tabancayla vurarak, öldürdükten sonra altınlarla kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. Özel ekip kuran polis, silahlı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çok yönlü soruşturma yürütüyor. Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kuvai Milliye Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren yüzü maskeli, eli silahlı, kimliği belirsiz kişi, vitrindeki altınları istedi. İş yeri çalışanı Yasin Tazegül altınları vermek istemeyince saldırgan, tabancasını ateşledi. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Tazegül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada yanında getirdiği poşete altınları dolduran saldırgan, kaçarken de kuyumcu Mustafa Serpil'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Serpil de iş yerinin önünde hayatını kaybetti. Koşarak, ara sokaklara giren saldırgan, izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için özel ekip kurdu. Bölgede şüphelendikleri herkesin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Silahlı soygunla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

