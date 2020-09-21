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Mersin’de 3 DEAŞ’lı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:22 | Son Güncelleme

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve istihbari sonuçlar ışığında harekete geçen Mersin polisi, iki ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda H.A., H.Y., S.Ç., S.Y., M.K., İ.K., E.A., Z.A.B. ve A.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarda A.B, H.A. ile E.A. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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