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Mersin’de 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekipleri, bir adreste yaptığı aramada 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus’a bağlı Kumdere Mahallesinde 1 şahsın bahçesinde ve evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin bilgisine ulaştı.

Mersin’de 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, bir adreste yaptığı aramada 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus’a bağlı Kumdere Mahallesinde 1 şahsın bahçesinde ve evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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