HABER

Mersin'de açık alanda erik hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Mersin'de açık alanda erik hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler bahçelerinde yetiştirdikleri eriği hasat etmeye başladı.

Örtü altında üretilen ve ilk çıktığında yüksek fiyatı nedeniyle 100 gramlık paketler halinde piyasaya arz edilen erik, bahçelerde hasadın başlamasının ardından kilogramı 30-40 liradan satılıyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçelerden hasatla erik fiyatının düştüğünü söyledi.

İlçe genelinde yaklaşık 8-9 bin dönüm arazide erik hasadı yapılacağını belirten Türer, getirisi dolayısıyla çiftçinin eriğe ilgisinin arttığını ifade etti.

Öte yandan, ilçede örtü altında üretimi yapılan ürünlerden kavunun da hasadına başlandı.

Erkenci olması nedeniyle kilogramı 10-13 liradan satılan kavun, paketlendikten sonra çeşitli illere gönderiliyor.

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyonBursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon
Okulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı olduOkulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erik Mersin Silifke

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! Karar verildi...

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.