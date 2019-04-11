Mersin'de açık alanda erik hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler bahçelerinde yetiştirdikleri eriği hasat etmeye başladı.

Örtü altında üretilen ve ilk çıktığında yüksek fiyatı nedeniyle 100 gramlık paketler halinde piyasaya arz edilen erik, bahçelerde hasadın başlamasının ardından kilogramı 30-40 liradan satılıyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçelerden hasatla erik fiyatının düştüğünü söyledi.

İlçe genelinde yaklaşık 8-9 bin dönüm arazide erik hasadı yapılacağını belirten Türer, getirisi dolayısıyla çiftçinin eriğe ilgisinin arttığını ifade etti.

Öte yandan, ilçede örtü altında üretimi yapılan ürünlerden kavunun da hasadına başlandı.

Erkenci olması nedeniyle kilogramı 10-13 liradan satılan kavun, paketlendikten sonra çeşitli illere gönderiliyor.

