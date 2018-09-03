Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (2)

CESETLER DAMDAKİ YATAKLARDA BULUNDU
Mersin'de 5 kişinin cesetlerinin, sıcak hava nedeniyle evlerinin damına serdikleri yataklarda bulunduğu öğrenildi. Mehmet Kaya (42), eşi Zehra Kaya (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya'nın (5) cansız bedenleri, yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Komşuları Mehmet Kaya'nın işsiz olduğunu, bazı dönemlerde eskicilik yaptığını söyledi.
Dün gece peş peşe silah sesleri duyduklarını belirten çevre sakinleri, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, bu yüzden sık sık sorunlar yaşadıklarını ileri sürdü.
Polis, olayda kullanılan tabancayı incelemeye aldı.
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