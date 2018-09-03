HABER

Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

CESETLER DAMDAKİ YATAKLARDA BULUNDU Mersin'de 5 kişinin cesetlerinin, sıcak hava nedeniyle evlerinin damına serdikleri yataklarda bulunduğu öğrenildi.

CESETLER DAMDAKİ YATAKLARDA BULUNDU
Mersin'de 5 kişinin cesetlerinin, sıcak hava nedeniyle evlerinin damına serdikleri yataklarda bulunduğu öğrenildi. Mehmet Kaya (42), eşi Zehra Kaya (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya'nın (5) cansız bedenleri, yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Komşuları Mehmet Kaya'nın işsiz olduğunu, bazı dönemlerde eskicilik yaptığını söyledi.
Dün gece peş peşe silah sesleri duyduklarını belirten çevre sakinleri, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, bu yüzden sık sık sorunlar yaşadıklarını ileri sürdü.
Polis, olayda kullanılan tabancayı incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!Kilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadıİstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Düzce'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralıDüzce'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da parkta oynayan çocukların kafasını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların kafasını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.