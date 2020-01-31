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Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmalarına rüzgar engeli

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde sürdürülemiyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 20 gündür Kulak Mahallesi'nde çalışan deniz polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı.

Polis, AFAD ve jandarma, arama çalışmalarını kıyı ve sazlık alanlarda sürdürdü.

Bu arada, çalışmalara katılan ekipler için kurulan çadır da rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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