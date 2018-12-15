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Mersin'de Frida, kapalı gişe sahnelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesini kapalı gişe sahneledi.

Mersin'de Frida, kapalı gişe sahnelendi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesini kapalı gişe sahneledi.
Eser, Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelendi. Orkestra şefliğini Burak Şatana'nın yaptığı eserin müziğine A.Maquez, J. P. Moncayo, C. A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç yaptığı eseri, Dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımı Tarı Deniz üstlendi.
Eserde, Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş - Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Miray Boyacıoğlu, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu- Yusuf Afacan rol aldı.

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