HABER

Mersin'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Genç kızlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de genç kızlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızlarla önce gönül ilişkisi kurup, daha sonra onları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yenişehir ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler A.E, İ.K, M.G, Y.H. ile T.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Çocuk istismarına tepki için maça ağızlarını bantlayarak çıktılarÇocuk istismarına tepki için maça ağızlarını bantlayarak çıktılar
Askeri üs bölgesinin yolunu kar tünelleri oluşturarak açtılarAskeri üs bölgesinin yolunu kar tünelleri oluşturarak açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Mersin operasyon

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

Görenler telefonlarına sarıldı! Helikopter karayoluna düştü!

Görenler telefonlarına sarıldı! Helikopter karayoluna düştü!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

On Numara sonuçları 29 Nisan: İki ilden 2 talihli!

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

İstanbul'da magandalar yolları kapatıp, ateş açtı

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

FETÖ operasyonunda 137 kişi tutuklandı!

FETÖ operasyonunda 137 kişi tutuklandı!

Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

9 ilde operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.