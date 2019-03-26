Mersin'de işsizlik problemine çözüm için ofis projesi

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, kentteki işsizlik problemine çözüm için bir ofis açılmasını hedeflediklerini belirterek, "Birçok işletme nitelikli eleman arıyor. Bu kardeşlerimizi eğitim programından geçirip nerede açık, eksiklik varsa her birisi o işe yerleştirilecek." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak'ın Marehan Center'da düzenlediği proje tanıtım toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Elvan, Akdeniz ilçesinin önemine vurgu yaparak, seçimi kazanıp Akdeniz'i Mersin'in incisi yapacaklarını söyledi.

Akdeniz ilçesinde çok sayıda işsiz genç olduğunu belirten Elvan, "İşini beğenmeyen insanlar da var ama bu çocuklara bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çocukların vatana, millete, devletimize faydalı olabilmesi için sahip çıkmamız gerekiyor. Orada işsiz olup da iş arayan her bir kardeşimiz için bir ofis kurulacak." dedi.

Elvan, bu ofis aracılığıyla gençlerin yatkın oldukları alanlara yönlendirileceğini aktararak, "Birçok işletme nitelikli eleman arıyor. Bu kardeşlerimizi eğitim programından geçirip nerede açık, eksiklik varsa her birisi o işe yerleştirilecek. Sadece bununla da kalmayacağız. Bu ofis bu çocuklarımızı takip edecek. Böylece gerçekten bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. İstihdama yönelik güçlü bir adım atmış olacağız. Mersin'deki işsizlik problemini çözeceğiz. İnanın çözeceğiz. Ben buna kalben inanıyorum." diye konuştu.