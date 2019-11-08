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Mersin’de kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

MERSİN’de bir eve düzenlenen operasyonda 1075 litre kaçak içki ele geçirildi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir eve düzenlenen operasyonda 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin altındaki depo içerisinde 5 adet 100 litrelik, 1 adet 500 litrelik variller içerisinde kurulan düzeneklerde alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 16 adet 1,5 litre, 3 adet 5 litre, 1 adet 6 litre, 1 adet 10 litre, 1 adet 19 litre olmak üzere toplam 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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